Morte Jonathan Porto, Procura chiede perizia cinematica

Jonathan Porto

La Procura di Crotone intende fare piena luce sul tragico incidente costato la vita a Jonathan Porto, il 25 ottobre 2021 (QUI).



Il pm Pasquale Festa, titolare del procedimento penale per omicidio stradale a carico del 56enne alla guida del mezzo pesante con cui la Smart del giovane si è scontrata sulla Statale 107, ha infatti conferito a un proprio consulente tecnico, Luigi Lopez, l’incarico di redigere una perizia cinematica.

Questa servirà per stabilire con esattezza la dinamica, le cause e tutte le responsabilità del incidente avvenuto in località Campodanaro nei pressi del bivio per Caccuri-Cotronei.

Porto stava procedendo con la sua auto in direzione Crotone quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con l’autoarticolato condotto dal 56enne che proveniva dall’opposto senso di marcia.

A seguito dell’impatto, la Smart è rimasta nella sua corsia, mentre il camion ha proseguito la sua corsa in quella opposta finendo anche nella scarpata a bordo strada. Porto è dunque deceduto a seguito dello scontro.

Le attività per redigere la perizia partiranno domani, mercoledì 16 marzo, dalle 14.30. Le parti esamineranno i mezzi coinvolti presso l’azienda di autosoccorso di Crotone dove sono stati posti sotto sequestro giudiziale dagli agenti della Polizia Stradale di Crotone, e poi proseguiranno nel pomeriggio con i rilievi metrici, fotografici e plano altimetrici nel luogo dell’incidente.

Il consulente tecnico avrà poi 60 giorni per depositare le sue conclusioni.