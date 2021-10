Auto contro un camion sulla statale 107, un morto e un ferito nel crotonese

È morto sul colpo il conducente di una Smart che questo pomeriggio si è scontrato con un tir. L’incidente è avvenuto sulla statale 107 silana, nei pressi del bivio per Cotronei, nel crotonese.

La piccola vettura, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un autocarro che, poi, ha terminato la sua corsa finendo fuori dalla sede stradale.

L’autista del camion è stato soccorso e poi affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno immediatamente trasportato in ospedale.

Attualmente il tratto di strada è chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia. Sul posto è arrivato il magistrato di turno, gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso e i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno recuperato la salma e stanno mettendo in sicurezza i veicoli e il sito.