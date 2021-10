Morte di Jonathan Porto, l’autista del camion indagato per omicidio stradale

Jonathan Porto e il luogo del tragico incidente

È indagato per omicidio stradale l’autista del tir che si è scontrato frontalmente con la Smart guidata da Jonathan Porto, il giovane 24enne deceduto, lunedì scorso, in un incidente avvenuto sulla Statale 107, nel crotonese (LEGGI).

Il pubblico ministero della Procura di Crotone, Pasquale Festa, ha formalmente iscritto nel registro degli indagati il camionista 55enne.

Il sostituto procuratore titolare del procedimento penale relativo al sinistro non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia sulla salma, ma ha convalidato il sequestro dei veicoli coinvolti a cui avevano proceduto, nell’immediatezza della tragedia, gli agenti della Polizia Stradale del capoluogo pitagorico, intervenuti per i rilievi.

I familiari di Jonathan confidano che il magistrato possa assegnare a un consulente tecnico una perizia cinematica per ricostruire la dinamica, le cause e le responsabilità del terribile schianto avvenuto il 25 ottobre sulla statale 107 in località Campodanaro, nei pressi dell’uscita per Caccuri.

Porto stava procedendo in direzione Crotone quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con l’autoarticolato Daf Trucks condotto dal 55enne, che proveniva invece dall’opposto senso di marcia, viaggiando in direzione di Cosenza.

A seguito dell’impatto la Smart si è sbriciolata rimanendo nella sua corsia, mentre il camion ha proseguito la sua corsa nella carreggiato opposta, finendo poi in una scarpata a bordo strada.