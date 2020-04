Covid. Il bollettino: “solo” 14 nuovi positivi, curva ancora “lenta”. 66 i decessi confermati

Una vigilia della Santa Pasqua tutto sommato “tranquilla” in Calabria quanto all’andamento dell’epidemia da Covid19.

Se non fosse per altri due tragici decessi avvenuti negli ospedali della regione e di pazienti affetti dal coronavirus - uno a Catanzaro ma si tratta di un uomo del crotonese (QUI), ed un altro a Vibo Valentia, - che portano il totale delle morti, ad oggi, a 66 (QUI), potremmo senza dubbio azzardare che continua un’onda lenta di aumento dei casi positivi in tutte le province.

Secondo il bollettino della Regione sono infatti 14 i nuovi covid accertati rispetto a ieri (QUI), per un complessivo, sempre ad oggi, di 915: quattro in più rispettivamente a Cosenza e Catanzaro, altri due a Reggio Calabria, tre a Vibo e uno ancora a Crotone.

In aumento anche le dimissioni dai nosocomi: altri sette pazienti, nelle ultime 24ore, hanno lasciato gli ospedali rispettivamente di Catanzaro (in tre), Vibo Valentia (altri tre) e Crotone (uno). Ad oggi dunque il totale dei dimessi in Calabria è di 57 persone.

Analizzando i totali per provincia, si denota come - ed è questa comunque una mezza buona notizia - nelle terapie intensive siano ricoverati “solo” 15 pazienti, pari a circa l’1,6 per cento dei positivi; il resto, e per la maggior parte, ovvero il 66%, si trova invece in isolamento domiciliare (sono 608), mentre sono 169 i ricoverati in malattie infettive, pari al 18,5% del totale.

I CASI PROVINCIA PER PROVINCIA

Ad oggi intanto sono stati eseguiti nel complesso 16.048 tamponi, quasi il 95% dei quali sono risultati negativi.

Quanto invece alla distribuzione dei casi nelle singole provincie, rammentando sempre che la Regione li conteggi in base al luogo di ricovero e non di provenienza, è sempre Cosenza ad avere il maggior numero di positivi, 288 per l’esattezza (+4 da ieri): 50 quelli in reparto; 5 in rianimazione; 206 in isolamento domiciliare; 10 i guariti e 17 i deceduti.

Segue Reggio Calabria con 260 covid (+2 da ieri): 37 dei quali in reparto; 4 in rianimazione; 187 in isolamento domiciliare; 17 i guariti e 15 i deceduti.

A Catanzaro i casi arrivano oggi a 191 (+4 da ieri): 57 sono assistiti in reparto; 6 nella rianimazione; 84 sono in isolamento domiciliare; 21 i guariti e 23 i deceduti.

Aumentano di uno solo i positivi a Crotone, per un complessivo di 108: 17 in reparto; 80 in isolamento domiciliare; 5 i guariti; come accennavamo all’inizio, si aggiunge purtroppo un altro deceduto, che porta il totale in provincia a 6.

Infine, altri tre nuovi positivi a Vibo Valentia, altra città che registra suo malgrado un decesso. I casi ad oggi sono dunque 68: 8 in reparto; 51 in isolamento domiciliare; 4 guariti e 5 deceduti.

Calano notevolmente anche le persone in quarantena volontaria nella nostra regione, sono 7878 contro gli 8107 di ieri, dunque 229 in meno, e così distribuiti: 2290 a Cosenza; 2051 a Reggio Calabria; 1627 a Catanzaro; 1418 a Crotone; 492 a Vibo Valentia.

Le persone giunte nella nostra regione e che ad oggi si sono registrate sul sito dell’ente sono 14.151. Nei conteggi sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.