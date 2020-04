Covid, il Bollettino. Positivi, superati i 900 casi in Calabria (+27), salgono i decessi

Superati i 900 contagi da Covid in tutta la Calabria: ad oggi, secondo il consueto bollettino della Regione, i casi accertati sono esattamente 901, con un incremento da ieri (QUI) di 27 positivi al coronavirus.

Ma nella nostra regione si continua, purtroppo, anche a morire, altri tre decessi sono stati infatti comunicati rispetto alle ultime 24 ore, e come avvenuti nel reggino.

Ma dal report dell’Ente mancano all’appello altri due casi confermati sempre oggi, invece, dall’Azienda ospedaliera di Catanzaro e riferiti ad altrettanti ospiti anziani dalla casa di cura di Chiaravalle Centrale (QUI). Il bilancio totale delle persone spirate in Calabria dall’inizio dell’epidemia sale così, ed attenendoci rigorosamente ai dati ufficiali, a 64 persone (QUI).



Aumentano i dimessi, 50 in tutto ad oggi: due in più rispetto a ieri e che hanno lasciato l’ospedale del capoluogo di regione. Altro dato da segnalare quello dei pazienti assistiti in rianimazione e che secondo il bollettino sarebbero in tutto 14.

Andando a verificare la distribuzione provinciale dei pazienti affetti da covid (conteggiati in base al luogo di ricovero e non di provenienza), ancora Cosenza registra il numero più alto, 286 (14 in più rispetto a ieri): 50 quelli in reparto; 4 in rianimazione; 205 in isolamento domiciliare; 10 i guariti e 17 i deceduti.

A Reggio Calabria si sale di sei casi rispetto a ieri e per un complessivo di 256: 36 in reparto; 3 in rianimazione; 185 in isolamento domiciliare; 17 guariti; 15 deceduti.

I positivi a Catanzaro sono invece 187 (3 in più da ieri) e così distribuiti: 55 in reparto; 7 in rianimazione; 84 in isolamento domiciliare; 18 guariti; e 23 i deceduti ma ieri di quest’ultimi erano risultavano però 24, si presume dunque ne sia stato erroneamente imputato uno in più del reggino.

Segno zero, e per il secondo giorno consecutivo, di nuovi contagi a Crotone, che rimane ferma a 107: 18 in reparto; 80 in isolamento domiciliare; 4 guariti; 5 deceduti.

Infine, quattro nuovi casi vengono segnalati a Vibo Valentia che portano il totale ad oggi a 65: 9 in reparto; 50 in isolamento domiciliare; 1 guarito; 5 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono 8107, ovvero 12 in meno da ieri, e così distribuiti: 2495 a Cosenza, 2116 a Reggio Calabria, 1607 a Catanzaro, 1401 a Vibo Valentia. Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione sono 14.038.