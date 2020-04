Covid. Asp, a Crotone un solo nuovo caso: sono 111, 1418 le quarantene. I dati per comune

Salgono a 111 i casi di persone risultate positive al Covid19 nella provincia crotonese. Secondo l’Asp del capoluogo si aumenta dunque di un solo contagio rispetto a ieri (QUI) e registrato proprio a Crotone città, dove al momento sono 12 i ricoverati in malattie infettive e uno in terapia intensiva. Nello stesso capoluogo sono invece 605 le persone attualmente in isolamento domiciliare e sette i dimessi dall'ospedale (uno in più rispetto a ieri).



Quanto al resto dei comuni, rimane tutto più o meno invariato rispetto ai giorni precedenti. Sempre Cirò Marina è la cittadina dell’hinterland con più contagi, esattamente 13, di cui uno ricoverato in infettive, mentre le quarantene sono 132. Nessun nuovo caso, invece, nella vicina Cirò (1 positivo e 8 in quarantena).

A seguire c’è Cutro con ancora 11 casi (quattro i ricoverati) e 82 in isolamento domiciliare. Otto i positivi a Isola Capo Rizzuto (due dei quali ricoverati) e 156 le persone in quarantena.

Cinque, ancora, i contagi a Strongoli, uno dei quali ricoverato, e 43 gli isolamenti domiciliari; mentre si segnala sempre un solo caso rispettivamente a Melissa e Rocca di Neto (qui con un ricoverato) e dove, sempre rispettivamente, le quarantene sono 21 e 34.

Nessun altro positivo nei rimanenti comuni della provincia dove, comunque, sono presenti anche se in maniera contenuta persone sottoposte ad isolamento domiciliare. In tutto il crotonese le quarantene sono difatti 1418, 605 delle quali, però e come anticipavamo, nella sola città capoluogo.