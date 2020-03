Covid. Il bollettino: positivi apparentemente “stabili” in Calabria, aumento di 32 casi

Arriva a 351 il totale dei contagi da Covid19 in Calabria: secondo il bollettino ufficiale della Regione, appena diramato, i positivi aumentano dunque di 32 in più rispetto al report di ieri sera, quando erano 319 (QUI). Apparentemente un livellamento della curva delle infezioni che potrebbe far supporre, almeno ad ora e volendo essere ottimisti, un trend stabile dell’avanzata del virus in Calabria.

Intanto, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati in regione 4177 tamponi, con un riscontro negativo di 3826.

Quanto invece alla dislocazione territoriale dei casi positivi, seguendo sempre il principio dei luoghi di ricovero e non già della provenienza specifica dei singoli pazienti, 105 (+8 da ieri) sono quelli attualmente a Reggio Calabria, di cui 22 in reparto; 5 in rianimazione; 66 in isolamento domiciliare. Nel computo sono compresi sette guariti e cinque persone decedute.

A Cosenza i casi sono invece 97 (+15 da ieri): 39 in reparto; 3 in rianimazione; 50 in isolamento domiciliare. Anche qui calcolati i deceduti, cinque confermati.

A Catanzaro - compresi sempre i due pazienti trasferiti da Brescia - si sale a 65 positivi (+1 da ieri): 13 in reparto; 12 in rianimazione e 40 in isolamento domiciliare.

Segue Crotone con 64 casi (+6 da ieri): 17 in reparto; uno in rianimazione; 45 in isolamento domiciliare e, anche qui, un deceduto conteggiato.

A Vibo Valentia, infine, si arriva a 20 positivi (+2 da ieri), di cui 2 in reparto; 2 in rianimazione e 16 in isolamento domiciliare

I soggetti in quarantena volontaria sono 7678, così distribuiti: 3644 a Reggio Calabria; 1766 a Cosenza; 832 a Crotone; 794 a Catanzaro e 642 a Vibo Valentia. Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 11.618.