Covid: sintomi febbrili per il capo della Protezione Civile, garantita continuità alle conferenze

Angelo Borrelli

Questa mattina il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha accusato sintomi febbrili e, a scopo precauzionale, ha lasciato la sede del Dipartimento.

A causa di questa lieve indisposizione a partire da oggi, fino a data da destinarsi, la quotidiana conferenza stampa sull’emergenza Coronavirus delle ore 18 è sospesa.

Il Dipartimento della Protezione Civile, continuerà a garantire la massima operatività e, anche per il tramite dell’Ufficio Stampa, a diffondere le informazioni disponibili sull’emergenza in atto aggiornando i dati di dettaglio sul monitoraggio sanitario in Italia.

AGGIORNAMENTO

h17.54 | Contrariamente a quanto anticipato, le conferenze giornaliere della Protezione Civile proseguiranno puntualmente ogni giorno alle ore 18 al fine di garantire una continua e puntuale informazione rispetto all’emergenza Coronavirus.

Al posto di Borrelli, sarà presente quotidianamente - presso la sede della Protezione Civile in Via Vitorchiano 2 a Roma – il Direttore Operativo del Dipartimento, Luigi D’Angelo.