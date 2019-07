Omicidio Vangeli. Scatta un fermo: luce sulla scomparsa del giovane vibonese?

Scomparso da oltre un anno, per la precisione dalla sera del 9 ottobre del 2018: salutati i genitori era uscito di casa per andare ad una cena. Da quel momento il buio intorno alla scomparsa di Francesco Domenico Vangeli, 27enne di Scaliti di Filandari, nel vibonese. La sua auto, una Ford Fiesta, sarà ritrovata non lontano dallo svincolo autostradale di Mileto e completamente carbonizzata (LEGGI).



La pista seguita è quella dell’omicidio passionale con il corpo del giovane fatto sparire: Francesco si sarebbe innamorato di una donna contesa con un altro uomo, si ritiene quest’ultimo vicino alla criminalità organizzata (LEGGI).

Una tesi sostenuta anche dalla mamma della vittima, Elsa Tavella, che un anno fa non aveva avuto dubbi nell’affermare che il figlio fosse stato “attirato in una trappola e poi ucciso”.

Gli inquirenti, d’altronde, si erano indirizzati nel novembre del 2018 verso due fratelli di San Giovanni di Mileto, Antonio e Giuseppe Prostamo, di 30 e 34 anni, indagati per omicidio e occultamento di cadavere (LEGGI)



Stamani ancora una svolta con i militari della Compagnia di Vibo Valentia che stanno eseguendo un fermo di indiziato di delitto a carico di uno dei presunti responsabili dell’omicidio di Vangeli.

Forse la quadratura del cerchio. Se è così lo spiegherà direttamente il procuratore della Dda Nicola Gratteri nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 9:30 presso il Comando Provinciale dell’Arma del capoluogo calabrese.