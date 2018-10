Giovane scomparso nel vibonese: ritrovata la sua auto bruciata, è giallo

È uscito di casa per andare ad una cena ma dopo un ultimo avvistamento nei pressi di Mileto è calato il buio più totale.

Protagonista della vicenda è un giovane vibonese di 26 anni, Francesco Vangeli, per il quale dalla sera del 10 ottobre scorso c’è molta apprensione. Il giovane, come solito fare, avrebbe salutato i suoi genitori prima di uscire dalla sua abitazione di Scaliti di Filandari. Sono stati proprio i genitori che non vedendo rincasare il figlio e non riuscendo a rintracciarlo telefonicamente, poiché il cellulare risultava spento, hanno allertato i Carabinieri.

Le ricerche sono partite dal luogo dell’ultimo avvistamento, dove però i militari hanno trovato il primo indizio che ha dell’inquietante. Infatti, allo svincolo autostradale di Mileto, i Carabinieri hanno trovato la l’auto del giovane bruciata, così come anche il telefonino.

La sparizione del giovane lascia molti interrogativi. Gli inquirenti indagano sulla sua vita privata, tra gli amici e tra le persone che frequentava ma pare che il giovane non avesse grilli per la testa e tanto meno motivo di scappare.