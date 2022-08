Ritrovato fungaiolo disperso a Saracena: in corso operazioni di recupero

È stato ritrovato il fungaiolo disperso dallo scorso sabato nei boschi di Piano di Novacco, nel comune di Saracena. L'uomo è stato individuato dal soccorso alpino della Guardia di Finanza dopo giorni di ricerche: al momento si trova in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere, e le operazioni di soccorso sono ancora in fase di svolgimento.

Il settantaquattrenne si era allontanato alla ricerca di funghi nella giornata di sabato 20 agosto, per poi non fare più rientro a casa. I familiari hanno subito allertato i soccorsi, che per tre interi giorni hanno cercato il disperso interrompendo le operazioni solo a tarda notte.

Questo pomeriggio, attorno alle 18:00, il comando dei Vigili del Fuoco ha confermato che il malcapitato è stato ritrovato ancora in vita lungo un sentiero che porta verso il monte Palanuda.