Covid in Calabria, contagi rallentano. In un giorno altri nove decessi

Calo dei contagi in Calabria dove nelle ultime 24 ore si sono ammalate 2.009 persone, a fronte dei 2.834 casi di ieri (LEGGI). Sono invece 9 i decessi di oggi (4 nel Cosentino, due nel Reggino e nel Vibonese, uno nel Catanzarese).

Così la provincia che registra più positivi è ancora quella Reggina con i suoi 985 positivi, seguono Cosenza (+319), Vibo Valentia (+314), Catanzaro (+271), Crotone (+120). Dati emersi dai 11.050 tamponi effettuati e processati nell’ultima giornata.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 151.633, mentre i decessi totali sono 1.752. I guariti di oggi sono 1.446, mentre il totale delle persone uscite dall’incubo del Covid-19 è 110.965. Gli attuali positivi sono in tutto 38.916 (+554).

Sono sette in meno i posti letto occupati nei reparti ordinari, per un totale di 439 (-5 a Reggio, -3 a Cosenza, -1 a Vibo, due i ricoveri a Catanzaro), in terapia intensiva sono ricoverati 34 pazienti (+1). In isolamento domiciliare si trovano invece 38.443 persone (+560).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 57.671, oggi in 985. Attualmente i positivi sono 12.393, di cui 178 ricoveri in reparti (-5); 13 in terapia intensiva (+2); 12.202 in isolamento domiciliare (+112). I casi chiusi sono 45.278, di cui 44.768 guariti (+874); 510 deceduti (+2).

Nel Cosentino oggi i positivi sono 319, per un totale di 40.572. Attualmente i casi attivi sono 9.886, di cui 133 ricoveri in reparto (-3); 9 in terapia intensiva; 9.744 in isolamento domiciliare (+137). I casi chiusi sono 30.686, di cui 29.913 guariti (+181); 773 deceduti (+4).

Nel Catanzarese oggi il bollettino ha registrato 271 nuovi positivi, su un totale di 20.276. Attualmente i casi attivi sono 5.590, di cui 77 ricoveri in reparto (+2); 11 in terapia intensiva (-1); 5.502 in isolamento domiciliare (+150). I casi chiusi sono 14.686, di cui 14.497 guariti (+120); 189 deceduti.

Nel Crotonese da febbraio si sono ammalati in 14.047, oggi in 120. Attualmente i casi attivi sono 2.697, di cui 29 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 2.668 in isolamento domiciliare (+40). I casi chiusi sono 11.350, di cui 11.212 guariti (+79); 138 deceduti (+1).

Nel Vibonese i positivi di oggi sono 314, mentre il computo totale si attesta a quota: 17.328. Attualmente i casi attivi sono 8.130, di cui 19 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 8.111 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 9.198, di cui 9.066 guariti; 132 deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi non si registra nessun nuovo caso, ma il totale è 1.739. al momento in reparto sono ricoverati 3 pazienti; in terapia intensiva uno; in isolamento domiciliare si trovano 216 persone (-1). I guariti sono 1.509 (+1); i deceduti 10.