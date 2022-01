Covid. La Calabria conta altre 12 vittime e la curva dei contagi torna a salire: 2.834 i nuovi casi

Altri 12 morti pesano sul bilancio delle vittime del Coronavirus in Calabria. Numeri che, purtroppo, continuano a crescere giorno e che ad oggi ci portano a contare un totale di 1.230 vittime da febbraio 2020.

Dopo il calo dei contagi registrato nel bollettino di ieri (QUI) oggi la curva torna a salire poiché nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.834 nuovi casi a fronte di 12.408 tamponi eseguiti.

La provincia che registra più casi è sempre quella di Reggio Calabria, con i suoi 1. 081positivi, seguono Cosenza (+576), Catanzaro (+475), Vibo Valentia (+381) e infine Crotone (+319). Dal setting fuori regione sono stato inseriti invece 2 nuovi casi. Così da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 149.624.

Sul tutto il territorio regionale gli attuali positivi sono in 38.362 (+1.230) mentre coloro che sono usciti dall’incubo del Covid-19 sono in tutto 109.519, solo oggi 1.592 guariti.

Salgono ancora i ricoveri in reparto, dove al momento si trovano 446 persone. Oggi si registrano 7 ricoveri nel Reggino, 4 nel Cosentino, 2 nel Vibonese e 5 dimissioni nel Catanzarese. In terapia intensiva sono ricoverati 33 pazienti con un aumento di 2 posti letto nel cosentino e 3 dimissioni a Catanzaro e una nel Reggino. In isolamento domiciliare si trovano invece 37.883 persone (+1.224)

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al covid salgono a 56.686 (+1.081), mentre i casi attivi sono 12.284. Di questi: 12.090 in isolamento, 183 in reparto e 11 in rianimazione. Complessivamente, sono 43.894 guariti, 508 deceduti (+4).

Nel Cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 40.253 (+576), mentre i casi attivi sono 9.752. Di questi, 9.607 sono in isolamento, 136 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 29.732 guariti, 769 deceduti (+4). L'Asp di Cosenza comunica 578 nuovi soggetti positivi di cui due fuori regione.

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 20.005 (+475), mentre i casi attivi sono 5.439. Di questi, 5.352 in isolamento, 75 in reparto e 12 in rianimazione. Complessivamente, sono 14.377 guariti, 189 deceduti (+2).

Nel Vibonese i casi covid sono ad oggi 17.014 (+381) mentre gli attivi sono 8.009. Di questi: 7.989 si trovano in isolamento, 20 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 8.875 guariti, 130 deceduti (+2).

Nel Crotonese i salgono a 13.927 (+319) casi riscontrati e gli attivi sono 2.657, di cui 2.628 in isolamento domiciliare e 29 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 11.133 i guariti e 137 i deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione attualmente i casi totali sono 1.739, mentre quelli di oggi sono 2. Al momento sono 3 i pazienti ricoverati in reparto; 1 in terapia intensiva; 221 in isolamento domiciliare (+2). I guariti sono 1.508, i deceduti 10.