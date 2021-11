Notte di fuoco a Siderno, in fiamme due mezzi del Comune

Notte di fuoco a Siderno dove ignoti hanno dato alle fiamme due mezzi del Comune, una Fiat Punto e un'Alfa Romeo 156. È quanto denuncia la sindaca Maria Teresa Fragomeni.

“È ormai evidente che siamo sotto attacco - scrive la prima cittadina - un attacco che per la sua continuità, non lascia spazio e interpretazioni fantasiose o peggio negazioniste, il messaggio è chiaro: vogliono bloccare la democrazia, riportare indietro Siderno. Non passeranno”.

E Fragomeni prosegue ribadendo che la risposta “sarà nel modo di amministrare, impermeabile ad ogni tentativo di condizionamento, in sintonia con le Istituzioni dello Stato e nell'esclusivo interesse dei cittadini e del bene comune”.