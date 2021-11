Intimidazioni. Rinvenuto proiettile su davanzale del Comune di Siderno

Brutto inizio di giornata oggi al Comune di Siderno dove un dipendente ha rinvenuto un proiettile sul davanzale della finestra dell’ufficio elettorale.

L’accaduto, che avviene a una settimana esatta dall’intimidazione al consigliere comunale di minoranza Domenico Catalano (QUI), è stato denunciato ai Carabinieri.

“Se qualcuno pensa di agire con minacce velate si sbaglia. Siderno non si tocca e indietro non si torna”. Ha dichiarato il sindaco Mariateresa Fragomeni, che in questi giorni è a Parma per la convention dell’Anci.

“Chi non vuole la democrazia – ha aggiunto il primo cittadino - se ne vada, verrà isolato. Faremo una lotta senza confine”.