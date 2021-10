Ss 107, tempi lunghi per ripristinare viabilità: disposto percorso alternativo

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

La Strada Statale 107 “Silana-Crotonese” è ancora interrotta per una grossa frana nei pressi della galleria Serra a San Giovanni in Fiore, con il traffico deviato sulla Strada Provinciale 212 tra Castelsilano e San Giovanni in Fiore. Sul posto da ieri i Vigili del Fuoco di San Giovanni di Fiore e i mezzi dell’Anas che stanno lavorando senza sosta per ripristinare la viabilità.

Sono intervenuti anche i Carabinieri assieme personale del comune. Sul percorso alternativo in azione la Polizia Provinciale del distaccamento di San Giovanni in Fiore che pattuglia l’arteria secondaria trafficata anche da mezzi pesanti. Squadre della viabilità della provincia di Cosenza stanno bonificando alcune piccole frane e caduta massi sulle provinciali 212, 260 e 210 mentre nel centro abitato di San Giovanni non si segnalano problemi rilevanti.

Situazione grave ma sotto controllo. La sindaca Rosaria Succurro ha chiesto un tavolo tecnico in Prefettura visti i tempi non brevi per la riapertura dell'importante strada. Sta ancora piovendo pur se con meno intensità.