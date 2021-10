Frana tra San Giovanni e Castelsilano: viabilità bloccata sulla Statale 107

Una frana si è verificata al chilometro 92 della Strada Statale 107, tra i comuni di San Giovanni in Fiore e Castelsilano. L’evento, che fortunatamente non ha causato feriti, ha reso necessario chiudere temporaneamente al transito il tratto interessato, al fine di poter ripristinare lo stato dei luoghi e permettere il transito in sicurezza.

Squadre dell’Anas assieme alle Forze dell’Ordine sono già al lavoro sul posto. La strada è stata chiusa tra gli svincoli di San Giovanni in Fiore (al chilometro 90) e di Castelsilano (al chilometro 95).