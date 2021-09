Regionali, inizia la sfida tra i candidati. Depositate liste

Mezzogiorno di fuoco in Calabria dove i partiti e i movimenti sono in fibrillazione per presentare le liste dei candidati per le elezioni regionali del 3 e 4 ottobre. Parte dunque lo sprint, dato che alle 12 scade il termine per la presentazione.

La prima candidatura alla presidenza della Regione a essere presentata questa mattina alla Corte d’appello di Catanzaro è quella dell’ex governatore Mario Oliverio. Oliverio ha deciso di scendere in campo, da indipendente, dopo aver rotto con il Pd e il centrosinistra. A depositare la candidatura i suoi delegati tra cui Carmela De Rose.

Ieri diversi partiti hanno consegnato le liste a sostegno di Roberto Occhiuto, per il centrodestra, la ricercatrice Amalia Bruni per il centrosinistra, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris per il polo civico e infine l’ex governatore Mario Oliverio da indipendente. Tuttavia nessuno di loro comunque ha depositato ieri la sua candidatura alla Corte d’appello di Catanzaro.

Sono poi anche i delegati di Roberto Occhiuto, candidato governatore per il centrodestra, accompagnato dal coordinatore regionale di Forza Italia Giuseppe Mangialavori, e i delegati di Luigi de Magistris, candidato governatore del polo civico, guidati dal coordinatore di DemA Michele Conia.

Ieri nel frattempo diversi partiti hanno depositato le liste (QUI).

A sostegno di Luigi de Magistris.

CALABRIA RESISTENTE E SOLIDALE

Circoscrizione nord: Claudia Andreoli; Giuliana Commisso; Luigi Guido; Tommaso Guzzetti; Claudio Massimilla; Maria Teresa Roperti; Paola Saccomanno; Luigi Salvo; Giuseppe Spadafora.

Circoscrizione centro: Giuseppe detto Pino Buffa; Giovanna Aurora Corso; Giuseppe Francica; Carlo Alberto detto Carlo Leone; Mariagrazia Raffaelli; Anna Rotella; Maria Grazia Scola; Ilario detto Lallo Scuteri.

Circoscrizione sud: Massimo Cogliandro; Lorenzo Fascì; Giuseppe Fusco; Ilenia Ilaria; Silvia Martino; Cinzia Aurelia detta Cinzia Messina; Vanessa Riitano.

UN’ALTRA CALABRIA È POSSIBILE

Circoscrizione nord: Domenico Lucano detto Mimmo; Angelo Broccolo; Ada Cavazzani; Agostino Conforti; Angela Antonia detta Angela Di Leo; Anna Greco; Sergio Orsino; Luigi Pandolfi; Maria Gabriella Sicilia.

A sostegno di Amalia Bruni.

PARTITO DEMOCRATICO

Circoscrizione Sud; Nicola Irto; Domenico Battaglia (detto Mimmo); Antonio Andrea Billari; Giovanni Muraca; Patrizia Liberto; Caterina Rossi; Mimma Pacifici.

PSI

Circoscrizione centro: Giuseppe Condello; Maria Domenica Calogero; Caterina Villirillo; Antonio Rocca; Mariella Manna; Giuseppe Antonio Pipicelli; Barbara Buoncore.

MOVIMENTO 5 STELLE

Circoscrizione nord: Domenico Miceli; Luigia Leone; Giuseppe Antonio Campanella; Veronica Valentina Di Caprio; Rossella Gallo; Gianluca Paldino; Cinzia Pancaro; Vincenzo Sauro; Davide Tavernise.

Circoscrizione centro: Alessia Bausone; Domenico Santoro; Francesco Afflitto; Nicolino detto Pane o Pani Panedigrano; Simona Pisani; Federica Rochira; Luigi Antonio Stranieri; Nicola Vero.

Circoscrizione sud: Fabio Foti; Domenica detta Dominella Quagliata; Monica Della Vedova; Annunziato detto Tito Nastasi; Michele Mileto; Giovanna Milena Roschetti; Filippo Zavaglia.

TESORO CALABRIA

Circoscrizione nord: Carlo Tansi detto Tanzi; Annamaria Gaccione; Maria Teresa Olimpia Gioia detta Mariella; Maria Assunta Lattuca detta Lattuga; Pietro Lirangi detto Piero o Pierino; Francesco Morrone; Peppino Pignataro; Rosa Principe; Elisa Selvaggi.

PARTITO ANIMALISTA

Circoscrizione nord: Carmelo Callegari; Isabella Campana; Vincenzo Cerullo; Marisa Greco; Anna Casaburi; Patrik Palumbo; Caterina Di Lauro; Maria Rosaria Rossetti.

A sostegno di Roberto Occhiuto.

FRATELLI D’ITALIA

Circoscrizione Nord: Fausto Orsomarso; Daniela Astorino; Luciana De Francesco; Anna De Gaio; Luigi Lirangi; Gioacchino Lorelli; Sabrina Mannarino; Francesca Loredana Pastore; Emanuele Sapia.

Circoscrizione Centro: Filippo Pietropaolo (consigliere regionale uscente); Antonio Montuoro; Rosina Mercurio; Maurizio Conforto; Giuseppe Falduto; Maria Brosio; Michele de Simone; Antonella Verterame.

Circoscrizione Sud: Giuseppe Neri (consigliere regionale uscente); Giovanni Calabrese (sindaco di Locri); Giovanna Cusumano; Antonino Muratori; Antonio Marziale (già garante per l’infanzia e l’adolescenza); Monica Falcomatà; Francesca Frachea.

LEGA

Circoscrizione Centro: Pina Scigliano; Sandra Tassoni; Francesco Muzzopappa; Pietro Raso; Filippo Mancuso; Nicola Daniele; Giuseppe Macrì; Antonietta D’Amico.

Circoscrizione Nord: Stefania Bisignano; Maria Carmela Iannini; Francesca Borrelli; Simona Loizzo; Pietro Molinaro; Leo Battaglia; Antonio Russo; Santo Capalbo; Luigi Morrone.

Circoscrizione Sud: Tilde Minasi; Francesca Diano; Cosimo Damiano Spagnolo; Enzo Cusato; Maria Grazia Richichi; Giuseppe Gelardi; Stefano Princi.

FORZA ITALIA

Circoscrizione Nord: Gianluca Gallo; Antonio De Caprio; Emira Ciodaro; Andrea Cuzzocrea; Katya Gentile; Giovanni Greco; Francesca Impieri; Carmelo Salerno; Pasqualina Straface.

Circoscrizione centro: Michele Comito; Valeria Fedele; Salvatore Gaetano detto Pablo; Carmela Maiolo; Silvia Parente; Antonello Talerico; Peppino Zaffina; Giovanni Matacera.

Circoscrizione Sud: Giovanni Arruzzolo; Domenico Giannetta; Giuseppe Mattiani; Antonino Gullì; Maria Concetta Caridi; Concetta Patrizia Crea; Carmela Pedà.

OCCHIUTO PRESIDENTE

Circoscrizione centro: Pasqualino Scaramuzzino; Tranquillo Paradiso; Rosi Rubino; Tiziana De Nardo; Ottavio Tesoriere; Giorgio Arcuri; Francesco Mauro; Teresa Ruberto.

CORAGGIO ITALIA

Circoscrizione Nord: Giancarlo Chiaradia; Nicolò De Bartolo; Serafina Falco; Mariolina Fera; Maria Rachele Filicetti; Katia Ianni; Alfredo Iorio; Giuseppe Moro; Nicola Tenuta.

Circoscrizione Centro: Carmen Carceo; Francesco De Nisi; Caterina Garzaniti; Mario Migliarese; Cosima Teresa Miletta; Denise Priolo; Frank Mario Santacroce; Elisabetta Zaccone.

UDC

Circoscrizione nord: Giuseppe Graziano; Pietro Caracciolo; Luigi Novello; Raffaele Papa; Desire Mongelli; Teresa Di Diego; Francesca Caputo; Leone Via; Mina Madeo.

Circoscrizione centro: Flora Sculco; Sinibaldo Esposito; Pasquale Giuseppe Capicotto; Francesco Antonio Fusca; Gennaro Lerose; Azzurra Rita Ranieri; Filippo Scalzi; Marisa Zangari.

Circoscrizione Sud: Pietro Fallanca; Maria Pia Antonella Guarna; Antonio Malara; Santa Marte; Federica Megale; Flavio Russo; Antonino detto Nino Vadalà.

(notizia in aggiornamento)