Elezioni Regionali 2021: ecco le liste e i candidati

La Calabria si prepara al voto, così come i partiti che - come previsto - hanno presentato oggi le liste a sostegno dei rispettivi candidati, quattro in tutto che si contenderanno la poltrona di presidente della Regione.

Si tratta, in particolare, di Roberto Occhiuto per il Centrodestra; Amalia Bruni per il Centrosinistra; Mario Oliverio a capo di due o tre liste con la parte del centrosinistra che non si riconosce nella Bruni; e Luigi De Magistris, liste civiche.

Qui i candidati delle liste fin qui pervenuteci:

A sostegno di Amalia Bruni.

MOVIMENTO 5 STELLE

Circoscrizione Nord: Domenico Miceli; Vincenzo Sauro; Davide Tavernise; Gianluca Paldino; Cinzia Pancaro; Luigia Leone; Rossella Gallo; Veronica Di Caprio; Giuseppe Campanella.

Circoscrizione Centro: Domenico Santoro; Francesco Afflitto; Luigi Stranieri; Nicola Vero; Nicolino Panedigrano; Alessia Bausone; Federica Rochira; Simona Pisani.

Circoscrizione Nord: Annunziato Nastasi; Fabio Foti; Filippo Zavaglia; Michele Mileto; Domenica Quagliata; Giovanna Roschetti; Monica Della Vedova.

A sostegno di Roberto Occhiuto.

FRATELLI D’ITALIA

Il partito di Giorgia Meloni ha depositato la lista con tutti i candidati delle circoscrizioni Centro e Sud. Il deposito della lista della circoscrizione Nord verrà fatto domani.

Circoscrizione Centro: Filippo Pietropaolo (consigliere regionale uscente); Antonio Montuoro; Rosina Mercurio; Maurizio Conforto; Giuseppe Falduto; Maria Brosio; Michele de Simone; Antonella Verterame.

Circoscrizione Sud: Giuseppe Neri (consigliere regionale uscente); Giovanni Calabrese (sindaco di Locri); Giovanna Cusumano; Antonino Muratori; Antonio Marziale (già garante per l’infanzia e l’adolescenza); Monica Falcomatà; Francesca Frachea.

LEGA

Circoscrizione Centro: Pina Scigliano; Sandra Tassoni; Francesco Muzzopappa; Pietro Raso; Filippo Mancuso; Nicola Daniele; Giuseppe Macrì; Antonietta D’Amico.

Circoscrizione Nord: Stefania Bisignano; Maria Carmela Iannini; Francesca Borrelli; Simona Loizzo; Pietro Molinaro; Leo Battaglia; Antonio Russo; Santo Capalbo; Luigi Morrone.

Circoscrizione Sud: Tilde Minasi; Francesca Diano; Cosimo Damiano Spagnolo; Enzo Cusato; Maria Grazia Richichi; Giuseppe Gelardi; Stefano Princi.

FORZA ITALIA

Circoscrizione Nord: Gianluca Gallo; Antonio De Caprio; Emira Ciodaro; Andrea Cuzzocrea; Katya Gentile; Giovanni Greco; Francesca Impieri; Carmelo Salerno; Pasqualina Straface.

(in aggiornamento)