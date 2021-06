Covid. In Calabria “solo” 18 nuovi positivi: è il dato più basso degli ultimi tempi

La Calabria registra oggi, 14 giugno, il numero più basso di nuovi positivi degli ultimi tempi. Questa terza settimana di giugno inizia infatti con “solo” 18 nuovi contagi su un totale di 899 tamponi eseguiti. Dunque calano i positivi ma anche i tamponi sono molti di meno, solo nella giornata di ieri erano quasi il doppio (1.585) e i positivi erano 72. (QUI)



Gran parte dei nuovi contagi, in particolare 15, sono stati registrati nella provincia di Reggio Calabria. Due nuovi casi sono stati registrati invece a Cosenza, uno a Crotone, e nessun positivo è stato riscontrato nelle province Catanzaro e Vibo Valentia.

Al consueto calo di positivi che si registra in ogni bollettino del lunedì però bisogna affiancare il triste numero dei decessi: atri 4 in sole 24 ore e tutti a Cosenza. Questo dato funesto porta la nostra regione a contare un totale di 1.212 vittime da febbraio 2020.

Per quanto riguarda i ricoveri, diminuiscono tuttavia i pazienti nei reparti Covid della regione (-3), per un totale di 146 persone ricoverate. In terapia intensiva invece si trovano 8 pazienti (-1).

Cala di molto anche il numero delle persone che si trovano in isolamento domiciliare (-192), e il totale nella regione è di 7.745 persone che stanno curando il coronavirus a casa propria. Sono invece 210 i guariti registrati oggi, numero che porta il totale a 59.139.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 22.901, solo oggi 15 in più. In particolare, i casi attivi sono 709, di cui 51 in reparto, 3 in terapia intensiva, 655 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 22.192: 21.860 guariti, 332 deceduti.

Nel cosentino, che oggi conta 2 nuovi contagi, i positivi riscontrati sono stati in tutto 22.767. Qui i casi attivi sono ancora 6.160: 50 in reparto, 3 in terapia intensiva, 6107 in isolamento domiciliare. Invece i casi chiusi sono 16.607: 16.057 guariti, 550 deceduti (+4).

Nel catanzarese, dove non ci sono nuovi positivi, i contagi accertati sono stati finora 10.172. Nel dettaglio, sono 676 i casi attivi: 26 in reparto, 2 in terapia intensiva, 648 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 9.496, di cui 9.356 guariti, 140 deceduti.

Nel crotonese i casi covid segnalati sono stati in tutto 6.503, uno solo nelle ultime 24 ore. In particolare, i casi attivi sono 111: 12 in reparto e 99 in isolamento domiciliare. Sono invece 6392 i casi chiusi: 6.293 guariti, 99 deceduti.

Nel vibonese, che oggi non registra nuovi positivi, sono in totale 5.501 i casi registrati da febbraio 2020. I casi attivi qui sono 179, di cui 7 in reparto e 172 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 45.322: 5.231 guariti, 91 deceduti.