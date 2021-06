Covid, contagi ancora bassi in Calabria: 72 nuovi casi ed 1 decesso in 24 ore

Continuano i numeri complessivamente bassi nel bollettino regionale sull’andamento del coronavirus. Numeri giustificati in parte anche dal basso numero di tamponi effettuati, ossia alle 1.585 nelle ultime 24 ore.

Il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Reggio Calabria (+30), seguita da quelle di Cosenza (+17), di Crotone (+12), di Catanzaro (+7) e di Vibo Valentia (+6). Sono stati 897.867 i tamponi eseguiti, con un tasso di positività del 4,54%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono stati complessivamente 22.886 (+30), mentre i casi attivi sono 725. Di questi: 669 in isolamento, 53 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 21.829 i guariti e 332 i decessi.

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 22.765 (+27), ed i casi attivi sono 6.200. Di questi, 6.144 sono in isolamento, 52 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 16.019 guariti e 546 decessi.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 6.502 (+12) e gli attivi sono 121. Di questi: 110 si trovano in isolamento e 11 in reparto, nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 6.282 i guariti e 99 i deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 10.172 (+7), mentre i casi attivi 803. Di questi, 775 in isolamento, 26 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 9.229 pazienti e ne sono deceduti 140.

Nel vibonese, infine, i casi covid salgono a 5.501 (+6) e gli attivi sono 182. Di questi: 175 si trovano in isolamento e 7 in reparto, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.228 i pazienti guariti e 91 i deceduti.