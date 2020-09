Covid. Il bollettino. Calabria, schizzano i contagi: +31, 24 sono migranti

Si archivia oggi anche questa quarta settimana di settembre sul fonte dell’epidemia da coronavirus che, negli ultimi sette giorni, ha registrato un incremento di ben 120 casi di infezione, evidentemente tanti e poco più della precedente di settimana quando furono 117 (461 dall’inizio del mese).

Parallelamente sono aumentate anche le guarigioni: da lunedì ad oggi, domenica 27, sono state in tutto 35.

Un bilancio questo che comprende ovviamente i dati comunicati nelle ultime 24 ore dall’ormai consueto bollettino ufficiale della Regione che ha riportato 31 casi di positività (7 di corregionali e 24 di soggetti provenienti da altri territori).

Si tratta, nel dettaglio, di ben 27 nel solo cosentino, di cui 24 sono migranti e per due dei quali è in corso l’indagine sierologica, uno invece è un contatto da caso noto.

Nel reggino sono due, mentre gli altri sono rispettivamente del vibonese (intercettato col test sierologico) e del catanzarese (un contagio da contact tracing).

Si arriva pertanto a un totale di 1.952 persone che finora hanno contratto il virus in Calabria, tra i quali sono compresi 275 di altre regioni o Stati esteri e 544 attualmente attivi.

Nelle 24 ore appena trascorse si arriva dunque e 195.309 tamponi finora processati in regione: 193.357 sono quelli dal risultato negativo e 1.870 quelli invece eseguiti solo tra ieri ed oggi.

Sul lato delle guarigioni, tra sabato e domenica il bollettino non ne riporta di nuove. Il complessivo rimane quindi a 1.212 positivi che hanno finora “sconfitto” il virus.

Negli ospedali calabresi, poi, sono al momento ricoverati 37 pazienti (+5 da ieri) - due dei quali nella terapia intensiva di Catanzaro; 329 (+2 da ieri) sono quelli, invece, attualmente in isolamento domiciliare.

Dopo gli ultimi due decessi di ieri (QUI), che hanno portato il triste bilancio delle vittime a 99 (escluso un paziente di un’altra regione morto a Cosenza), quest’oggi torna fortunatamente in “silenzio” sotto questo tragico aspetto.

I CASI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al loro delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 651 (+3 da ieri), e così distribuiti: 12 in reparto; 121 in isolamento domiciliare; 482 guariti; 36 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 456 (+2): 8 in reparto; 99 in isolamento domiciliare; 330 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 311 (+1): 11 in reparto; 2 in terapia intensiva; 67 in isolamento domiciliare; 198 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 145 (+0): 22 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 114 (+1): 4 in reparto; 20 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti.

I ricoverati del setting “Fuori regione” e dei migranti sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 11 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'AO di Cosenza sono 12; di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 819.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

ITALIA. 17 DECESI E 1766 NUOVI CONTATI

Sono 17 i decessi delle ultime 24 ore in Italia. Nel bollettino di oggi, domenica 27 settembre, i nuovi contagi sono 1.766, per un computo di 309.870 casi dall’inizio dell’epidemia, per 87.714 tampini processati, circa 16mila in meno rispetto a ieri. Il numero totale di morti si attesta invece a quota 35.835.

Aumenta anche il numero dei pazienti ricoverati, che sale a quota 2.846, di cui 254 in terapia intensiva. Se le persone affette da Sars-CoV-2 in ospedale sono aumentante di 100 unità, i pazienti che si trovano nelle terapie intensive sono aumentati di 7 casi. Mentre le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono: 46.518, e quelle dimesse sono state dimesse 224.417, con un aumento di 724 unità.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Nelle ultime 24 ore solo la Valle d’Aosta non ha registrato alcun contagio, mentre le regioni in cui i numeri sono ancora a tre cifre sono la maggiore parte, ma Lombardia (+216), Campania (+245), Lazio (+181) sono i territori con più persone contagiate. Di seguito i casi distribuiti regione per regione: Lombardia 106.204 (+216); Emilia-Romagna 35.028 (+96); Piemonte 35.038 (+132); Veneto 26.973 (+159); Marche 7.901 (+24); Liguria 13.086 (+45); Campania 11.874 (+245); Toscana 14.566 (+101); Sicilia 6.683 (+107); Lazio 15.835 (+181); Friuli-Venezia Giulia 4.608 (+28); Abruzzo 4.380 (+47); Puglia 7.521 (+76); Umbria 2.374 (+21); Bolzano 3.489 (+22); Sardegna 3.730 (+139); Valle d’Aosta 1.299 (nessun nuovo caso); Trento 5.922 (+42); Molise 644 (+7); Basilicata 763 (+47).

(ultimo aggiornamento 17:33)