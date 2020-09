Covid. Il bollettino. Calabria: salgono i positivi (15) e anche le vittime, due morti in poche ore

Dopo i 74 nuovi casi di Covid19 accertati da lunedì scorso e fino a ieri, ben 415 dall’inizio del mese di settembre, in questo venerdì l’avanzamento dell’epidemia pare proprio non volersi affatto fermare.

Ma non solo: dopo 118 giorni consecutivi senza che vi fossero vittime in regione per o con il coronavirus quest’oggi il bilancio cresce, purtroppo, dopo la morte di altre due persone, entrambe a Cosenza: un 73enne di Buonvicino (QUI) e, poche ore dopo, un 72enne di Corigliano: pertanto, sono ora 99 i decessi registrati in Calabria, 100 se si vi si aggiunge quello di un turista di un’altra regione.

In questo venerdì 26, intanto, il bollettino ufficiale segnala altri 15 postivi (tutti corregionali): 8 nel catanzarese e 7 nel cosentino.

Si arriva oggi e dunque ad un complessivo di 1.921 persone che finora hanno contratto il virus; nel totale sono compresi ovviamente 251 soggetti provenienti da altre regioni o Stati esteri e altri 513 che sono attualmente attivi.

Si toccano quest’oggi, poi, i 193.439 tamponi fin qui eseguiti in Calabria, 191.518 dei quali che hanno dato esito negativo e 1.764 che sono stati analizzati, invece, nelle 24 ore appena trascorse.

Sempre rispetto si registrano nuove guarigioni: altre 8, sette nel catanzarese e una nel reggino; fino ad ora sono state in tutto 1.212.

Intanto, nei reparti ospedalieri sono assistiti 32 positivi (-3 da ieri) - due dei quali nella terapia intensiva di Catanzaro. Sono invece 327 (+8 da ieri) i soggetti attivi attualmente in isolamento domiciliare.

LA FOTOGRAFIA DEI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al loro delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 648 (+7 da ieri), e così distribuiti: 11 in reparto; 119 in isolamento domiciliare; 482 guariti; 36 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 454 (+0): 7 in reparto; 98 in isolamento domiciliare; 330 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 310 (+8): 10 in reparto; 2 in terapia intensiva; 67 in isolamento domiciliare; 198 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 145 (+0): 22 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 113 (+0): 2 in reparto; 21 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti.

I ricoverati del setting “Fuori regione” e dei migranti sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 10 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'AO di Cosenza sono 11; di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2019.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.