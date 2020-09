Covid. Il bollettino. Calabria, il virus tira il freno: appena 3 nuovi casi

La terza settimana di settembre si avvia quest’oggi e ancora, purtroppo, sotto il segno “più”, sebbene con valori di molto più bassi rispetto agli ultimi giorni, quanto all’avanzamento dei nuovi casi di Covid19 in Calabria.

Tra domenica e lunedì si arriva difatti a un totale di 173.593 tamponi eseguiti nella nostra regione (171.875 quelli negativi), 674 nelle ultime ore e dei quali altri 3 hanno restituito risultati positivi (tutti corregionali).

Nelle ultime 24, pertanto, salgono a 1.718 le persone che da inizio epidemia, e al netto delle guarigioni sopraggiunte, hanno contratto il virus: 196 (come ieri) sono casi relativi a soggetti di altre regioni o Stati esteri e 375 (-20 da ieri) sono invece gli attualmente attivi.

Dopo le cinque di ieri (QUI) sul fronte guarigioni quest’oggi il bollettino ufficiale ne riporta un’altra nel cosentino e il bilancio, pertanto, che sale a 1.150 persone che finora hanno “sconfitto” il coronavirus.

Sul lato ospedaliero, poi, nei nosocomi sono al momento ricoverati 31 pazienti (-1 da ieri), due dei quali in terapia intensiva (a Cosenza), mentre altri 244 (+3 da ieri) si trovano ancora in isolamento domiciliare con sintomi lievi o del tutto asintomatici.

Sono infine trascorsi, con oggi, 109 giorni consecutivi da quanto nella nostra regione non si annotano più vittime: i decessi per o con il covid sono stati in tutto 97 (escluso il turista deceduto a Cosenza).

I CASI NELLE PROVINCIE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 600 (-1 da ieri, la Regione l’ha ricollocato in un’altra provincia), e così distribuiti: 12 in reparto; 2 in terapia intensiva; 90 in isolamento domiciliare; 462 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 419 (+1): 4 in reparto; 97 in isolamento domiciliare; 299 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 262 (+1): 13 in reparto; 29 in isolamento domiciliare; 187 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 143 (+0): 20 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 98 (+2): 8 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 966.

I ricoverati del setting “Fuori regione” (8) e dei migranti (1) sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 13 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'AO di Cosenza sono tredici; di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.