Covid. Il bollettino. Calabria: altri 14 casi, sono 92 nell’ultima settimana

Si conclude quest’oggi la seconda settimana di settembre e, più o meno, la prima metà di un mese di per sé caratterizzato da un sensibile incremento di Covid in Calabria.

Tracciando un bilancio prettamente numerico, dal 1° di settembre sono stati difatti 222 i nuovi casi di infezione, 92 dei quali negli ultimi sette di giorni, con una media giornaliera che s’aggira intorno ai 17 contagi quotidiani con - da contro - appena 14 guariti in settimana.

Totali questi comprensivi dei dati ufficializzati nelle ultime 24 ore dal bollettino ufficiale che, tra sabato e domenica, riporta altre 14 infezioni da coronavirus nella nostra regione (12 di locali e 2 riferite a soggetti di altri territori).

Nello specifico 8 sono a Cosenza e si tratta di una persona ricoverata, altre due riconducibili al “focolaio migranti”, tre al focolaio noto e per due è in corso l’indagine epidemiologica. 6 invece sono state accertate a Reggio Calabria, tutte da contact tracing.

Tra ieri (QUI) ed oggi sono stati difatti 1.315 i tamponi processati in Calabria che portano a 172.919 il complessivo dei test finora eseguiti e 171.204 dei quali dal riscontro fortunatamente negativo.

Si arriva quest’oggi e pertanto a 1.715 persone risultate positive dall’’inizio della pandemia. Di queste 196 (+2) sono provenienti da altre regioni o Stati esteri, mentre 395 (+7 da ieri) sono quelle attualmente attive, ovvero ancora ed al momento contagiate.

Torna ad aggiornarsi, dopo lo stop di ieri, il conteggio dei guariti: altri 5 casi segnalati in tal senso rispetto a ieri - nel Reggino (2), Cosentino (1), Catanzarese (1) e Crotonese (1) - col totale che arriva a 1.149 positivi che hanno finora superato il virus.

Infine, si arriva oggi a 108 giorni trascorsi dall’ultima morte in Calabria per o con il coronavirus: le vittime tra i nostri corregionali, sono state in tutto 97 (98 se si aggiunge un turista deceduto a Cosenza).

LA FOTOGRAFIA DEI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 601 (+6), e così distribuiti: 13 in reparto; 3 in terapia intensiva; 90 in isolamento domiciliare; 461 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 418 (+6): 4 in reparto; 96 in isolamento domiciliare; 299 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 261 (+0): 12 in reparto; 29 in isolamento domiciliare; 187 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 143 (+0): 20 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 96 (+0): 6 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti.

I ricoverati del setting “Fuori regione” (8) e dei migranti (1) sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 13 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'AO di Cosenza sono tredici; di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre province che nel tempo sono stati dimessi.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.046.

ITALIA. 1.458 NUOCI CONTAGI, 7 DECESSI

Sono 1.458 i nuovi casi di coronavirus nel nostro paese. Nel bollettino di oggi, domenica 13 settembre, diffuso dalla Protezione civile e dal Ministero della salute, si parla di un totale di 287.753 registrati dall’inizio dell’epidemia.

Sono sette i decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 35.610 persone decedute, mentre i guariti salgono di 443 unità, per un bilancio totale di 213.634 persone. I pazienti ricoverati con sintomi sono 2.042. mentre sono 187 le persone in terapie intensiva e 36.280 si trovano isolamento domiciliare. I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono stati 72.143 nuovi tamponi.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Oggi nessuna regione ha registrato zero contagi, ma i territori che hanno più positivi sono Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Lazio. Ecco i dati distribuiti regione per regione. Lombardia 103.339 (+265); Emilia-Romagna 33.504 (+143); Piemonte 33.753 (+82); Veneto 24.809 (+142); Marche 7.550 (+39); Liguria 11.852 (+78); Campania 9.125 (+122); Toscana 13.114 (+91); Sicilia 5.180 (+44); Lazio 13.123 (+143); Friuli-Venezia Giulia 4.157 (+45); Abruzzo 4.015 (+37); Puglia 6.367 (+82); Umbria 2.066 (+24); Bolzano 3.128 (+40); Sardegna 2.874 (+33); Valle d’Aosta 1.260 (+2); Trento 5.501 (+9); Molise 565 (+3); Basilicata 613 (+3).

(ultimo aggiornamento 18:08)