Imbarcazione a fuoco al largo di Praialonga, interviene la Cp: paura tra i bagnanti

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Una piccola imbarcazione è andata a fuoco questa mattina al largo delle coste del crotonese, nello specchio d’acqua compreso tra la località turistica di Praialonga e Steccato di Cutro, sul mar Jonio.

Da quanto appreso dalle forze dell’ordine, sul posto stanno al momento operando le motovedette della Capitaneria di Porto del capoluogo che hanno avviato le procedure di messa in sicurezza degli occupanti, allertando anche il Suem118.

La folta coltre di fumo nero che ha avvolto il natante è visibile dalla riva antistante ed ha allarmato i bagnanti che hanno ripreso la scena con i propri smartphone (nel video allegato le immagini amatoriali sono di Salvatore Scandale, da Facebook).

Per ora la Guardia Costiera, ovviamente ancora in azione, non ha reso noto se vi siano feriti né tantomeno è possibile accertare se si sia trattato di un incendio divampato a bordo o di un’eventuale esplosione.

(notizia in aggiornamento)