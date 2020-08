Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Altri 36 migranti sono giunti alle prime luci dell’alba di stamani in Calabria, sbarcando in Località Ruggero, nel comune di Sellia Marina. In 13 erano a bordo di un gommone e 23 viaggiavano invece su una barca a vela.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, il Suem118, la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera.