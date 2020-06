Covid. Il bollettino. Calabria senza contagi da 6 giorni, altri 23 guariti

Ancora un altro giorno, quello di oggi, ed il sesto consecutivo, senza covid nella nostra regione. Dei 789 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore nessuno è difatti risultato positivo.

Il totale delle persone che hanno quindi contratto il virus nella nostra regione, dall’inizio della fase epidemica, rimane ancora fermo a 1.159, sebbene gli attualmente positivi, ovvero coloro che al momento risultano ancora infetti, continuino a scendere anche quest’oggi, arrivando a 112, 23 in meno rispetto al dato di ieri (QUI).



Nel complesso, e fino ad ora, nella nostra regione sono stati processati 69.419 tamponi in tutto e 68.261, ovvero la stragrande maggioranza, sono quelli che hanno dato esito negativo.

Fermo anche e fortunatamente il bilancio delle morti che rimane quest’oggi a 97 persone finora decedute per o con il coronavirus.

LA SITUAZIONE OSPEDALIERA

Sul fronte degli ospedali, mentre sono si sono svuotati i reparti covid di Reggio Calabria, Crotone e Vibo, negli altri nosocomi ed al momento sono ancora assistiti 21 pazienti: uno nelle terapie intensive e 20 nelle malattie infettive.

I positivi con sintomi lievi o senza alcun sintomo che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 91 (23 in meno da ieri).

Sempre nelle ultime 24 ore, poi, sono stati dimessi altri 23 degenti dagli ospedali di Cosenza (15) e Reggio Calabria (8) che portano a 949 in tutto il complessivo delle persone fin qui guarite.

I CASI NELLE PROVINCE

Quanto alla situazione dei casi accertati ed in totale nelle cinque province calabresi, il cosentino ad oggi segna 468 i positivi e così distribuiti: 2 in reparto; 67 in isolamento domiciliare; 365 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, invece, le infezioni da coronavirus sono state in tutto 275: 12 in isolamento domiciliare; 244 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese il dato complessivo continua a rimanere bloccato da quasi due settimane a 217 casi: 18 in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 161 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese prosegue da 35 giorni l’onda covid-free con 117 persone risultate contagiate: 4 in isolamento domiciliare; 107 guariti; 6 deceduti.

Sono infine 18 i giorni che vedono il vibonese non registrare alcun caso con il complessivo fermo a 81: 4 in isolamento domiciliare; 72 guariti; 5 deceduti.In quarantena domiciliare volontaria si trovano invece ed al momento 8.609 persone (-108 da ieri) e così distribuite: 3.021 a Crotone; 2.928 a Catanzaro; 1.254 a Cosenza; 1.224 a Reggio Calabria; e 282 a Vibo Valentia.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono 38; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 22, per un totale di 60.