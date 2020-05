Covid. Il bollettino: un solo nuovo caso in Calabria, ad oggi dimessi quasi 400 pazienti

Continua anche oggi la lunga onda di bassi contagi in Calabria. Dopo i quattro casi di ieri (QUI), quest’oggi il covid-19 avanza ancora in regione ma molto lentamente, registrando appena un solo nuovo positivo (nel reggino) che fa salire il numero complessivo a 1119 accertati fino ad ora.

Nelle ultime 24 ore sono stati difatti eseguiti altri 1.071 tamponi e ad oggi il totale di quelli effettuati è così di 38.461, mentre quelli risultati negativi, ovvero la maggior parte, sono 37.342.

Rimane fermo fortunatamente e per il quarto giorno consecutivo il drammatico bilancio delle morti: ad oggi sono dunque 88 le persone decedute per con o per il covid.

Numeri contenuti anche per quanto riguarda l’ospedalizzazione dei pazienti. Intanto, tra ieri ed oggi, 25 degenti hanno lasciato rispettivamente i nosocomi di Crotone (11), Reggio Calabria (9), Cosenza (2), Vibo Valentia (2) e Catanzaro (1). Finora i dimessi dagli ospedali sono in tutto 381.

Nei vari reparti, invece, sono attualmente ricoverate 96 persone: 4 in quelli di terapia intensiva (come ieri) e 92 nelle malattie infettive (23 in meno a ieri).

In isolamento domiciliare - con sintomi lievi o senza alcun sintomo - si trovano infine 554 persone, ovvero 23 in meno rispetto a ieri)

I DATI NELLE CINQUE PROVINCE

Analizzando i dati provincia per provincia, secondo il metodo del luogo di ricovero e non di provenienza dei pazienti, rimane sempre il cosentino l’area più “colpita”. Per il terzo giorno di seguito con zero contagi, attualmente sono 458 i covid accertati e così distribuiti: 21 in reparto; 284 in isolamento domiciliare; 124 guariti; 29 deceduti.

A seguire l’area del reggino dove i positivi salgono oggi a 257 (+1 rispetto a ieri): 18 in reparto; 2 in rianimazione; 125 in isolamento domiciliare; 96 guariti; 16 deceduti.

“Tregua” che dura da tre giorni nel catanzarese con i Covid che sono ancora 216: 46 in reparto; 2 in rianimazione; 59 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 32 deceduti.

Settimo giorno di fila in “serenità” nel crotonese, zero casi accertati e totale fermo a 113: 7 in reparto; 35 in isolamento domiciliare; 65 guariti; 6 deceduti.

Infine, è ancora una buona giornata anche nel vibonese, da una settimana senza nuovi positivi, e complessivo a 75: 51 in isolamento domiciliare; 19 guariti; 5 deceduti.

Al momento si trovano invece in quarantena volontaria 5.612 persone (286 in più rispetto a ieri), e così distribuite: 1.928 a Catanzaro; 1.780 a Crotone; 1.266 a Reggio Calabria; 354 a Vibo Valentia e 284 a Cosenza.

I rientri in Calabria che ad oggi sono stati registrati sul sito della Regione Calabria sono 23.235. Di questi, i registrati per ritorno alla residenza a partire dal 4 maggio scorso sono 5.353; 923 sono le registrazioni per ingressi in regione legati a motivi di lavoro, salute e attività istituzionali.