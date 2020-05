Covid. Il bollettino. Quattro nuovi positivi ma in Calabria si svuotano i reparti: 32 i dimessi

Archiviata la scorsa settimana - durante la quale la nostra regione ha registrato un totale di “appena” 25 nuovi casi di Covid19, una media di poco più di tre contagi al giorno - quella che è iniziata oggi si apre con altri quattro positivi, tre nel reggino ed uno nel catanzarese, facendo salire il complessivo a 1.118 persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati esaminati 516 tamponi, 37.390 complessivi fino a questo momento, e come di consueto la maggior parte, ovvero 36.272, sono risultati tutti negativi.

Fa da contraltare al basso numero di contagi, però, l’impietoso bilancio di quanti hanno finora perso la vita per o con il Covid: 88 persone in tutto, conteggio a cui quest’oggi e fortunatamente non se ne aggiungono altri.

Ancora bassi e più che “sostenibili” si mantengono anche i dati che riguardano i ricoveri nelle diverse province calabresi. Al momento sono assistiti in tutto 97 pazienti (due in meno da ieri): 4 nelle terapie intensive (come ieri) e 93 nelle malattie infettive (due in meno rispetto a ieri). In isolamento domiciliare si trovano ad oggi 577 persone (26 in meno rispetto a ieri).

Sale il numero dei dimessi dai nosocomi della regione: altri 32 degenti hanno difatti lasciato, nelle ultime 24 ore e rispettivamente, gli ospedali di Cosenza (15); Crotone (13); Vibo Valentia (2); Catanzaro (1); Reggio Calabria (1). Il complessivo dei dimessi, ad oggi, arriva così e complessivamente a 356.

I COVID PER PROVINCIA

Provincialmente i casi più numerosi rimangono ancora nel cosentino, sono esattamente 458 e così distribuiti: 22 in reparto; 285 in isolamento domiciliare; 122 guariti; 29 deceduti.

Nel reggino il totale dei covid - fermo per tre giorni - oggi sale ora a 256 (+3 rispetto a ieri): 18 in reparto; 2 in rianimazione; 133 in isolamento domiciliare; 87 guariti; 16 deceduti.

Numeri “bloccati” e da quasi una settimana anche nel catanzarese che con il nuovo caso accertato oggi arriva al totale di 216 (+1 rispetto a ieri): 46 in reparto; 2 in rianimazione; 60 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 32 deceduti.

Stessa “astinenza” da nuovi positivi anche nel crotonese, dove i covid ad oggi sono ancora 113: 7 in reparto; 46 in isolamento domiciliare; 54 guariti; 6 deceduti.

Infine, sono invece sei i giorni di “tregua” concessi dal virus nel vibonese, col bilancio fermo a 75: 53 in isolamento domiciliare; 17 guariti; 5 deceduti.

Quanto alle persone sottoposte a quarantena volontaria, al momento sono 5.326 in tutto (678 in meno/in più rispetto a ieri), e così distribuite: 1.907 a Catanzaro: 1.694 a Crotone; 1.128 a Reggio Calabria; 418 a Cosenza e 179 a Vibo Valentia

I corregionali che sono rientrati e registratisi sull’apposito sito della Regione sono 22.011, di questi, i rientri registrati per ritorno alla residenza a partire dal 4 maggio sono 4.355; 697 sono le registrazioni per ingressi in regione legati a motivi di lavoro, salute e attività istituzionali.