Covid. Il bollettino: giornata triste, tre decessi. Solo 7 nuovi casi e altri 19 dimessi

Dopo avere ieri quasi rasentato lo zero (QUI), il Covid-19 continua ancora ad esser presente in Calabria e quest’oggi, secondo l’ultimo bollettino regionale, aumenta di altri 7 casi, portando il dato complessivo dei contagi, fino ad ora, a 1.096.

Tra ieri ed oggi 935 i tamponi eseguiti nella regione, per un totale di 29.834, mentre quelli risultati negativi sono stati quindi 28.738.

Quanto ai nuovi casi di positività, sono stati accertati a Catanzaro (3), a Cosenza (2), a Reggio Calabria (1) e a Vibo Valentia (1).

Dopo tre giorni di “serenità”, però, in Calabria si torna a morire per o con il covid. Altri tre, purtroppo, i decessi registrati nelle ultime: due nel cosentino ed uno nel catanzarese. Il complessivo delle vittime sale dunque ed oggi ad 83.

Da contro sale anche il numero dei pazienti dimessi dagli ospedali regionali, che arrivano così a 231. Altri 19 hanno difatti lasciato tra ieri ed oggi i nosocomi di Cosenza (10), Reggio Calabria (6) e Catanzaro (3).

Nelle terapie intensive sono al momento assistiti 6 pazienti, due in meno rispetto a ieri; in 114 (4 in meno da ieri) quelli ricoverati invece nelle malattie infettive; mentre 662 persone (9 in meno) si trovano attualmente in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi.

I POSITIVI PER PROVINCIA

La dislocazione provinciale dei soggetti affetti da covid vede ancora l’area cosentina come quella più “colpita” dal virus. Al momento sono 448 i casi (+2 da ieri): 28 in reparto; 1 in rianimazione; 316 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 27 deceduti.

Il dato del reggino sale quindi a 250 positivi (+1 da ieri): 24 in reparto; 3 in rianimazione; 145 in isolamento domiciliare; 63 guariti; 15 deceduti.

Nel catanzarese le altre tre infezioni portano quindi il totale a 213: 48 in reparto; 2 in rianimazione; 80 in isolamento domiciliare; 53 guariti; 30 deceduti.

Continua la lunga onda degli zero contagi nel crotonese, sono già 16 i giorni in cui fortunatamente il numero rimane fermo a 112: 13 in reparto; 66 in isolamento domiciliare; 27 guariti; 6 deceduti.

Infine, il nuovo positivo accertato porta il vibonese a 73 casi: 1 in reparto; 55 in isolamento domiciliare; 12 guariti; 5 deceduti.

In quarantena volontaria al momento si trovano 6.444 persone, 85 in meno rispetto a ieri, e così distribuite: 1.818 a Catanzaro; 1.633 a Crotone; 1.488 a Reggio Calabria; 1.223 a Cosenza e 282 a Vibo Valentia.

Le persone giunte in regione e che si sono registrate sul sito dell’ente sono invece ed attualmente 16.479.