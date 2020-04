Covid. Il bollettino: risplende il sole in Calabria, contagi quasi a zero (+1), 212 dimessi

Non si ferma ancora ma continua estremamente lentamente, quasi rasentando lo zero, l’avanzamento in Calabria dell’epidemia. Rispetto a ieri, quando si sono registrati solo 9 nuovi Covid (QUI), il dato odierno ne annota invece soltanto uno, nel catanzarese, che fa salire il totale, ad oggi e nella nostra regione, a 1089 postivi.

Nelle ultime 24 ore sono stati 894 anche i nuovi tamponi analizzati dai diversi laboratori, dove finora di test ne sono stati eseguiti, nel complesso, 28.900 e dei quali la maggior parte, 27.811, il 96% per l’esattezza, sono risultati fortunatamente negativi.

Fermo, fortunatamente, anche il bilancio delle vittime che rimane a 80 persone decedute finora per o con il covid-19.

Ancora “leggera” la “pressione” sui diversi reparti ospedalieri della Calabria. Intanto i dimessi arrivano oggi a 212, dopo che 15 degenti hanno lasciato tra ieri ed oggi gli ospedali di Cosenza (10), Reggio Calabria (4) e Crotone (1),

Al momento si trovano ricoverati nelle terapie intensive 8 pazienti (1 in più rispetto); altri 118 (7 in meno rispetto a ieri) sono seguiti invece nelle malattie infettive. In isolamento domiciliare, con sintomi lievi o senza sintomi, vi sono infine 671 persone, 8 in meno rispetto alle ultime 24 ore, quasi il 73% dei positivi accertati finora.

I CASI NELLE PROVINCE

Dando uno sguardo ai casi suddivisi per singola provincia - secondo il metro del luogo di degenza e non già di provenienza- continua ad essere il cosentino l’area che registra più positivi, ad oggi 446: 28 in reparto; 3 in rianimazione; 324 in isolamento domiciliare; 66 guariti; 25 deceduti.

I covid accertati nel reggino sono invece ed ancora 249: 27 in reparto; 3 in rianimazione; 147 in isolamento domiciliare; 57 guariti; 15 deceduti.

Dopo tre giorni di fila senza alcun caso nel catanzarese, il nuovo covid accertato porta il totale a 210: 49 in reparto; 2 in rianimazione; 80 in isolamento domiciliare; 50 guariti; 29 deceduti.

Per il 15mo giorno consecutivo prosegue “l’onda lunga” degli zero contagi nel Crotonese, con il complessivo fermo ancora a 112: 13 in reparto; 66 in isolamento domiciliare; 27 guariti; 6 deceduti.

Anche il vibonese tira oggi un altro sospiro di sollievo dopo 72 ore senza nuove infezioni e col totale che resta così a 72: 1 in reparto; 54 in isolamento domiciliare; 12 guariti; 5 deceduti.

In quarantena volontaria al momento si trovano 6.529 persone, 73 in meno rispetto a ieri, e così distribuite: 1.796 a Catanzaro; 1.633 a Crotone; 1.511 a Reggio Calabria; 1.289 a Cosenza e 300 a Vibo Valentia.

Le persone giunte in regione e che si sono registrate sul sito dell’ente sono invece ed attualmente 16.370.