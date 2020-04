Omicidio Vangeli: 5 gli indagati dalla Dda, anche l’ex fidanzata

Francesco Vangeli

Avviso di conclusione indagini nell'ambito dell'omicidio di Francesco Vangeli, il 26enne di Filandari, vittima di lupara bianca, il cui corpo non è stato ancora ritrovato.

L'avviso è arrivato per i fratelli Antonio e Giuseppe Prostamo, rispettivamente 31 e 35 anni, che avrebbero gettato nel Mesima la giovane vittima ancora agonizzante; per due suoi amici Alessio Porretta, 24 anni di Filandari, e Fausto Signoretta, 29 anni di Ionadi e per l’ex fidanzata di Vangeli, Alessia Pesce, 21 anni di Filandari ma residente a San Giovanni di Mileto.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore antimafia Annamaria Frustaci e Antonio De Bernardo con la supervisione del procuratore capo Nicola Gratteri e condotte sul campo del Carabinieri del Norm della Compagnia di Vibo guidati dal tenente Luca Domizi, hanno portato ad individuare i presunti esecutori materiali del delitto e il movente che avrebbe portato all’omicidio.

Ad uccidere Vangeli sarebbero stati – secondo l’ipotesi accusatoria – i due fratelli Prostamo, ritenuti esponenti di spicco dell’omonima “famiglia” di ‘ndrangheta operante a San Giovanni di Mileto. I due avrebbero agito in concorso con altre due persone ancora in fase di identificazione. Sono accusati, a vario titolo, di una serie di reati tutti aggravati dal metodo mafioso: omicidio, distruzione e soppressione di cadavere oltre a minaccia e detenzione di arma clandestina.

I FATTI | si sono consumati tra il pomeriggio e la sera del 9 ottobre 2018 (LEGGI QUI). Vangeli è stato attirato con un pretesto nella casa di Antonio e Giuseppe Prostamo a San Giovanni di Mileto. È qui che il giovane di Filandari sarebbe stato ferito da un colpo di fucile, rinchiuso in un sacco nero di plastica e, ancora agonizzante, trasportato a bordo della sua auto nei pressi del fiume Mesima dove, è stato gettato. Quindi i suoi presunti assassini hanno bruciato la macchina nel tentativo di cancellare quante più tracce possibili.

Tra gli indagati figura Alessia Pesce, la giovane donna contesa da Antonio Prostamo e Francesco Vangeli. La 21enne è accusata di aver reso delle false dichiarazioni al pubblico ministero nel tentativo di depistare le indagini. La Pesce sarebbe stata anche brutalmente percossa da Antonio Prostamo che per questo motivo è accusato anche di maltrattamenti in famiglia. Questo fa pensare ad un movente passionale dell’omicidio.

Un ruolo fondamentale in questa vicenda lo avrebbero rivestito due “amici” di Vangeli: Alessio Porretta e Fausto Signoretta, entrambi accusati di favoreggiamento aggravato dal metodo mafioso. Il primo avrebbe accompagnato la vittima a San Giovanni di Mileto a bordo della Ford Fiesta poi data alle fiamme. Secondo le indagini, prima di arrivare a destinazione, i due si sarebbero fermati a Nao (frazione di Ionadi) per informare Fausto Signoretta e chiedere di interessarsi alla vicenda per trovare una soluzione nei contrasti esistenti tra i Prostamo e Francesco Vangeli “anche in virtù – sottolineano gli inquirenti – della sua vicinanza ai Mancuso”. Signoretta ha infatti tenuto a battesimo la figlia di Giuseppe Mancuso, quest’ultimo figlio di Giovanni. Una mediazione fallita perché – da quanto emerge dall’inchiesta – Signoretta veniva costretto in malo modo dai Prostamo ad allontanarsi dalla loro abitazione mentre Porretta sarebbe stato riaccompagnato a casa lasciando da solo al proprio destino il povero Vangeli.