Covid-19. Aumentano (di meno) i contagi in Calabria: sono quasi 300

Ancora un aumento - seppur molto inferiore rispetto a ieri (QUI) - nel numero dei contagi da coronavirus in Calabria. Secondo il bollettino diffuso dalla Regione oggi, lunedì 23 marzo, le persone contagiate sono 292, ovvero 19 in più rispetto a ieri.

Compresi i tre decessi ma anche cinque guariti, la provincia di Reggio Calabria continua a segnare il numero più alto di infezioni: 93 (con un +6 da ieri) di cui 21 in reparto, 4 in rianimazione e 60 in isolamento domiciliare.

Cosenza, dove anche qui e nei giorni scorsi sono stati registrati altrettanti decessi, al momento attuale i positivi sono invece ed in totale 66 (+5 da ieri), di cui 30 in reparto, 4 in rianimazione e 29 in isolamento domiciliare.

A Catanzaro le persone affette da coronavirus sono 60 (+2 da ieri), così distribuite: 11 ricoverate nel reparto di malattie infettive; altrettante in rianimazione e 38 in isolamento domiciliare. Tra questi sono compresi ovviamente anche i due pazienti trasferiti da Brescia.

A Crotone, dove nei giorni scorsi si è registrato un primo decesso nella provincia, ad oggi i contagiati segnalati dalla Regione sono 55 (+1 da ieri), di cui 18 ricoverati in reparto e 36 che si trovano nelle proprie abitazioni in isolamento domiciliare. Secondo il bollettino dell’Asl pitagorica il totale viene però quantificato in 63 (quindi +9 rispetto a ieri) ma poiché vengono sommati i 4 ricoverati nell’ospedale Pugliese-Ciaccio - e quindi già computati nel calcolo di Catanzaro - e altrettanti che si sono aggiunti nel frattempo al numero in isolamento domiciliare (QUI).



Sono invece 17 (+5 da ieri) i positivi a Vibo Valentia, dove 2 persone sono ricoverate in reparto e 15 si trovano in isolamento domiciliare.

I soggetti attualmente in quarantena volontaria sono invece 6884, così distribuiti: Cosenza: 1334; Crotone: 623; Catanzaro: 668; Vibo Valentia: 750; Reggio Calabria: 3509. Le persone arrivate in Calabria che si sono registrate al sito della Regione sono 11.191.