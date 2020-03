Covid. Il bollettino: in Calabria 38 nuovi casi, i positivi salgono a 273

Puntuale come ogni giorno, il bollettino regionale sullo stato dei contagi da Covid19 in Calabria segnala oggi un ulteriore aumento dei casi che rispetto a ieri - quando erano 235 - salgono oggi a 273, dunque 38 in più dall’ultimo report di sabato (QUI).

Reggio Calabria continua ad essere l’area più “colpita”: i positivi arrivano oggi ad 88 (+3 da ieri) e così ripartiti: 19 in reparto; 4 in rianimazione; 56 in isolamento domiciliare. Sono compresi nel totale anche 5 guariti e 4 deceduti, di cui l’ultimo proprio ieri (QUI).

Un balzo di infezioni si registra invece a Cosenza (13 in più da ieri) portando il complessivo a 61: 29 sono in reparto; 3 in rianimazione e 26 in isolamento domiciliare. Anche qui sono conteggiati i tre deceduti, compreso il 75enne di San Lucido morto oggi (QUI)

A Catanzaro i casi arrivano a 58 (+7 da ieri e compresi anche i due pazienti di Bergamo) di cui: 12 in reparto; 10 in rianimazione e 36 in isolamento domiciliare.

Anche Crotone - come anticipato a mezzogiorno dall’Ao di Catanzaro (QUI) - fa segnare un incremento e di altri 11 positivi, arrivando così a 54: 15 sono in reparto; 38 in isolamento domiciliare e un deceduto.

Infine, balzo seppur piccolo anche a Vibo Valentia: 12 i casi (+3 da ieri): 2 si trovano ricoverati in reparto e 10 in isolamento domiciliare.

Dall’inizio dell’epidemia e fino alle ultime 24 ore, in Calabria sono stati eseguiti 2872 tamponi, 2599 risultati negativi. I soggetti in quarantena volontaria sono invece 6721, così distribuiti: 3453 a Reggio Calabria; 1330 a Cosenza; 721 a Vibo Valentia; 622 a Catanzaro e 595 a Crotone.

UNDICI POSITIVI ANCHE NELLA SEDE PROCIV

La Protezione Civile, intanto, nel pomeriggio di oggi ha reso noto che alcuni dipendenti del suo Dipartimento della Capitale sono risultati positivi al Coronavirus. La notizia è stata data dal Capo della Prociv, Angelo Borrelli, informando tutto il personale in servizio.

Immediatamente dopo aver ricevuto la notizia del primo caso positivo, il Dipartimento ha predisposto dei controlli sul personale considerato tra i contatti stretti del dipendente positivo. Dallo screening risultano, purtroppo, altre undici persone contagiate mentre il Capo del Dipartimento è risultato negativo al tampone.

Sono state avviate tutte le procedure di tutela previste e sono state effettuate le attività di sanificazione degli ambienti di lavoro. Per tutelare tutti coloro che lavorano nelle due sedi di Roma sono state intraprese altre disposizioni per lo svolgimento delle attività lavorative indispensabili in modalità smart working e per limitare il più possibile la presenza dei dipendenti nelle sedi di Via Vitorchiano e Via Ulpiano e le riunioni del Comitato Operativo proseguiranno quotidianamente in videoconferenza.

La Protezione Civile ha fatto sapere che nessuna delle persone risultate positive ha mai preso parte alle conferenze stampa quotidiane di Borrelli.

(in aggiornamento)