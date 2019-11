Elezioni Comunali. Ballottaggio, urne riaperte a Lamezia e Isola Capo Rizzuto

Paolo Mascaro, Ruggero Pegna, Maria Grazia Vittimberga e Maurizio Piscitelli

Seggi di nuovo aperti per il turno di ballottaggio in due importanti comuni calabresi, quelli di Lamezia Terme, nel catanzarese, e di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese (entrambi sciolti e commissariati per infiltrazioni mafiose).

Dopo gli esiti del primo turno elettorale di domenica 10 novembre, i cittadini di entrambi i popolosi centri sono dunque chiamati a decidere tra i rispettivi candidati chi dovrà sedere sullo scranno di sindaco per i prossimi cinque anni e, di conseguenza, i relativi consiglieri comunali.

A Lamezia, com’è noto, la sfida è aperta tra l’ex primo cittadino, Paolo Mascaro e Ruggero Pegna, conosciuto promoter di eventi spettacolistici (QUI).

Il 10 novembre, al primo turno, Mascaro, che è sostenuto da due liste civiche, ha ottenuto il 38,89% delle preferenze, mentre Pegna, che si presenta per il centrodestra con l’appoggio di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Udc, si è fermato si è fermato al 23%.

Nella città della Piana sono 68 le sezioni nella quali si potrà esprimere il proprio voto e che resteranno aperte dalle 7 di stamani e fino alle 23, dopodiché inizieranno le operazioni di scrutinio.

Al voto sono chiamati oltre 62 mila aventi diritto, di cui quasi 30 mila uomini e oltre 32 mila donne. Nella scorsa tornata ha votato quasi il 55 per cento (34.209 elettori).

Ad Isola Capo Rizzuto, invece, in lizza per la sindacatura sono Maria Grazia Vittimberga: sostenuta due liste, “Liberi di Ricominciare” e “Isola CR in rete”, al primo turno si è attestata al 44% con 3.488 preferenza. Il secondo contendente è Maurizio Piscitelli, in corsa per il centrodestra, lista “Siamo Futuro”, e che il 10 novembre scorso ha “conquistato” dieci punti in meno, il 33%, con 2.660 preferenze (QUI).

Nella popolosa cittadina alle porte di Crotone gli aventi diritto al voto sono in tutto 12.350, 6.057 uomini e 6.293 donne, che sono suddivisi in 15 sezioni.

Per votare è necessario recarsi al proprio seggio con la tessera elettorale e un documento d’identità valido.