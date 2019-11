Elezioni ad Isola Capo Rizzuto, ballottaggio tra Vittimberga e Piscitelli

Piscitelli e Vittimberga

Si andrà al ballottaggio (previsto per il prossimo 24 novembre) per decidere il nuovo sindaco di Isola Capo Rizzuto, unico comune del crotonese - già sciolto per mafia - chiamato ieri alle urne per il rinnovo del consiglio.

Quando mancano appena due sezioni da scrutinare (al momento in cui scriviamo sono 13 su 15), nessuno dei candidati ha raggiunto la maggioranza per passare al primo turno.

In lizza, dunque, per la poltrona di primo cittadino, Maria Grazia Vittimberga (appoggiata da Isola In Rete e Liberi di Ricominciare) che si è attestata finora a oltre il 43% con più di 5700 voti, e Maurizio Piscitelli (Siamo Futuro), fermo al 34,6% (4629 preferenze). Il terzo contendente, Raffaele Gareri è al 22,2% (2976).