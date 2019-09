Smaltimento anomalo di materiale ferroso: sequestrata azienda privata a Pellaro

Forte odore di metano. Per questo motivo personale della Polizia Municipale reggina con la Protezione Civile comunale, personale dei Vigili del Fuoco, Forze dell'ordine, Arpacal sono intervenuti a Pellaro, quartiere sud della Città di Reggio Calabria, in seguito a molteplici segnalazioni da parte dai cittadini residenti.

Durante la mattinata, in collaborazione con il personale della società 2i, titolare della rete di distribuzione del gas metano, sono state effettuate le opportune verifiche strumentali ed i necessari controlli da remoto con l'obiettivo di individuare eventuali perdite di pressione. Le verifiche effettuate dal personale specializzato non hanno riscontrato anomalie sulla distribuzione. Sul posto hanno seguito le operazioni anche l’Assessore alla Polizia Municipale Antonino Zimbalatti ed il Comandante della Polizia Municipale Salvatore Zucco.

In seguito ad ulteriori e più specifici controlli, il personale ha individuato la fonte della sostanza rilasciata: una discarica dove veniva smaltito in modo anomalo del materiale ferroso da parte di un’impresa privata. L’area in questione è stata sequestrata dal personale di Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco..

Pur escludendo profili di pericolosità per la popolazione, le campionature aeree proseguiranno nelle prossime ore con il supporto del personale Arpacal.