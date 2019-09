Apprensione nel reggino. Forte odore di gas in più frazioni, al lavoro l’Nbcr

Un forte odore di gas ha tenuto in apprensione i residenti delle zone reggine di Pellaro, Bocale e Lazzaro che già alle 8 di stamani hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, facendo giungere alla centrale operativa decine di telefonate che segnalavano tutte lo stesso problema.

Sul posto, così, sono state inviate due squadre dei pompieri, allertando contemporaneamente anche la società responsabile della rete di distribuzione, la “2i-rete-gas”.

Fina dalla prima mattinata sono stati eseguiti diversi tentativi per individuare la presunta perdita di gas fino a quando, anche grazie all’aiuto del nucleo NBCR del Comando Vvf Reggio Calabria, si è arrivati ad una ditta specializzata nel recupero di materiale ferroso e dalla quale, proprio durante la lavorazione di ferro, si sarebbe sviluppato l’odore forte e del tutto simile a quello emesso dalle sostanze utilizzate per odorizzare il gas metano.

Al momento sono in corso, da parte degli stessi specialisti del Nucleo di Bonifica che dell’Arpacal, degli accertamenti per cercare di individuare la sostanza emettente gli odori.

La ditta è stata posta sotto sequestro giudiziario e si stanno mettendo in atto tutti gli accorgimenti per impedire l’ulteriore emissione di sostanza in aria.

Sul posto presente anche una pattuglia della Polizia Metropolitana. Dagli accertamenti eseguiti risulta che non si tratti di sostanza infiammabile o radioattiva.