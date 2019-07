Scomparsa di Maria Chindamo, prima svolta nelle indagini: un arresto

Una prima svolta arriverebbe stamani nelle indagini sulla scomparsa di Maria Chindamo, l’imprenditrice di Laureana di Borrello sparita nel nulla dal 6 maggio del 2016 (LEGGI).

Il Gip del Tribunale di Vibo, su richiesta della Procura locale, che ha coordinato le indagini condotte sul campo dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, della Compagnia di Tropea e del Ros, ha emesso infatti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona, già nota alle forze dell’ordine, e ritenuta responsabile di concorso nell’omicidio della donna.

I dettagli sull’indagine saranno illustrati dagli inquirenti, stamani, durante una conferenza in programma presso la Procura della Repubblica del capoluogo.

Della Chindamo, come dicevamo, non si hanno più notizie da oltre due anni: dopo la scomparsa ne venne ritrovata l’auto, un fuoristrada, in località Montalto di Nicotera. All’interno gli investigatori repertarono delle evidenti tracce di sangue.

A squarciare il silenzio e a riaccendere i riflettori sulla scomparsa della donna, nel marzo scorso, una lettera anonima recapitata al legale della famiglia, l’avvocato Nicodemo Gentile, e alla Procura di Vibo, contenente delle indicazioni dettagliate sul caso, dal movente fino al punto esatto dove si sarebbe trovato il corpo della Chindamo, una zona tra le province di Vibo e di Reggio Calabria, non distante dal posto in cui sarebbe stata prelevata con la forza e portata via.

Del caso se ne era occupato anche una nota trasmissione televisiva di Rete 4, “Quarto Grado”, durante la quale proprio il fratello di Maria, Vincenzo Chindamo, e l’avvocato Gentile, avevano parlato della lettera, ritenuta dai familiari riconducibile a delle persone che avrebbero conosciuto le abitudini della scomparsa e che avrebbero saputo come la stessa, quella mattina, avrebbe dovuto recarsi in contrada “Montalto” (LEGGI).

Per il fratello della Chindamo, dunque, la sparizione potrebbe essere stata una “vendetta” e la ne alimenterebbe questo sospetto.

La stessa missiva è stata poi resa pubblica a giugno scorso da un’altra trasmissione, questa volta della Rai, “Chi l’ha visto” (LEGGI)