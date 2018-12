Mattarella nomina 33 “eroi”, c’è anche il crotonese Mustapha

C’è anche Mustapha El Aoudi, 40 anni, nella lista dei 33 eroi ai quali il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l’attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità.

Mustapha si è distinto “per il coraggio e l'altruismo con cui, a proprio rischio, è intervenuto in difesa di una donna violentemente aggredita" Cittadino marocchino, in Italia dal 1990. E' un venditore ambulante. Il 4 dicembre scorso è intervenuto in difesa di Nuccia Calindro, una dottoressa dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Crotone, aggredita e gravemente ferita da un uomo che l'accusava della morte della madre. Grazie all'intervento di Mustapha l'aggressore è stato fermato dalla Polizia e portato in Questura

Mattarella ha infatti individuato, tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani.