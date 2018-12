Dottoressa accoltellata fuori dall’ospedale di Crotone, fermato il presunto aggressore

Maria Carmela Nuccia Calindro

Ancora un’aggressione ad un sanitario dell’ospedale di Crotone. Questa volta a farne le spese un medico 57enne del reparto di medicina interna del San Giovanni di Dio, Maria Carmela Nuccia Calindro.

La donna, intorno alle 3 di questo pomeriggio, a fine turno, stava raggiungendo la sua auto nel parcheggio quando una persona armata di cacciavite le ha inferto dei fendenti.

Rimasta ferita la dottoressa è stata soccorsa da un ambulante che vende la frutta davanti al nosocomio e subito trasferita in ospedale dove, sottoposta ad intervento chirurgico, non verserebbe fortunatamente in gravi condizioni.

Intanto sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volanti della questura pitagorica che avrebbero già sottoposto a fermo un 50enne, ritenuto l’aggressore del medico.