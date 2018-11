‘Ndrangheta e politica: 24 arresti, anche un ex parlamentare e amministratori pubblici

Ventiquattro persone finite in arresto, dodici delle quali in carcere e altrettante ai domiciliari. Tra quest’ultime due anche un ex parlamentare. Sequestrati beni, inoltre, del valore di circa 10 milioni di euro.

Questo il bilancio dell’operazione denominata “Quinta Bolgia”, condotta stamani - tra Catanzaro e Lamezia Terme - dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza del capoluogo con il supporto dello Scico di Roma, e sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia.

Trai destinatari del provvedimento cautelare vi sono presunti appartenenti a una cosca di ’ndrangheta ma anche amministratori pubblici.

I dettagli dell’inchiesta saranno illustrati dopo le 11 dal Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri, all’Aggiunto Vincenzo Capomolla, dal comandante provinciale di Catanzaro delle fiamme gialle, Davide Rametta, e dal comandante dello Scico di Roma Alessandro Barbera.

++ Notizia in aggiornamento ++