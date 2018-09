Accoltella tre ragazzi, 15enne romeno si costituisce ai carabinieri

Si è costituito ai carabinieri di Vibo Valentia il 15enne romeno che domenica mattina, nei pressi dei giardinetti pubblici “Villa Gagliardo”, aveva aggredito un 13enne colpendolo con un fendente alla clavicola sinistra, senza fortunatamente gravi conseguenze (LEGGI LA NOTIZIA).

Il giovanissimo, con disturbi del comportamento, nella serata precedente, quella di sabato, aveva assalito anche due ventenni, sempre con un oggetto appuntito e ancora nei pressi dei giardinetti.

I due ragazzi, che stavano facendo rientro a casa dopo una serata trascorsa con i loro amici erano stati colpiti alle spalle riportando rispettivamente delle ferite alla clavicola ed al gluteo.

Da quel giorno i militari del Comando Provinciale hanno avviate una pressante attività di ricerca in città per rintracciare il 15enne che, nella notte appena passata, probabilmente provato dagli eventi e braccato, e per questo impossibilitato nel tornare a casa per la costante presenza di uomini dell’Arma in borghese per strada, ha deciso così di consegnarsi ai Carabinieri del Comando Stazione di Vibo Valentia, in cerca forse di comprensione e disponibilità.

Il giovane risponderà ora del reato di lesioni e dopo gli adempimenti di rito è stato riaccompagnato nella sua abitazione ed affidato temporaneamente alla madre in attesa di poter essere accolto e preso in cura da una struttura di sostegno adeguata alle sue problematiche comportamentali.