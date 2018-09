Ventenne accoltellato a Vibo. Ricercato l’aggressore, sarebbe affetto da disturbi psichici

Un ragazzo vibonese di appena 20 anni è stato accoltellato nella serata di ieri da un 15enne di nazionalità romena, nei pressi dei giardinetti pubblici “Villa Gagliardo” del capoluogo.

Dalle informazioni trapelate, pare che la vittima, S.S., dopo una serata trascorsa con gli amici, stesse facendo rientro a casa in compagnia di un ex compagno di scuola quando all’improvviso sia stato aggredito da parte di uno sconosciuto armato di un coltello e che lo ha attinto all’altezza della clavicola sinistra.

L’aggressore è stato messo in fuga dall’intervento di alcuni passanti mentre i Carabinieri del Comando Provinciale hanno attivato subito un dispositivo di ricerca del fuggitivo che, in base alla descrizione fornita dalla vittima, sarebbe stato già identificato, seppur non ancora rintracciato.

Il ragazzo ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso del capoluogo dove è stato dimesso poco dopo con una prognosi di 10 giorni, salvo complicazioni.

Continuano senza sosta invece le ricerche dell’aggressore che, come avrebbe riferito la madre sentita dai militari, sarebbe affetto da dei disturbi psichici, non è rientrato a casa.