Forte boato spaventa il pranzo dei crotonesi, era un caccia militare

Ha destato paura un forte boato avvertito intorno a mezzogiorno di oggi in tutta la città di Crotone ma anche in provincia. Diverse le telefonate allarmate arrivare ai centralini dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per segnalare il frastuono, percepito in diversi quartieri del capoluogo tanto da far tornare alla mente, inevitabilmente, il tragico episodio di qualche mese fa, del maggio scorso, quando esplode una palazzina del quartiere Lampanaro, costato la vita a due persone ( LEGGI ).

Niente di grave, fortunatamente, in questa occasione: anche i vigili del fuoco interpellati hanno confermato che si è trattato del passaggio di un aereo militare che ha infranto il muro del suono, ed il cui boato ha letteralmente avvolto la città e l’hinterland crotonese.

I pompieri hanno eseguito un accurato sopralluogo nella zona di Farina, dove il boato è stato più assordante, e non rilevando alcunché, se non - curiosamente - del fumo segnalato da alcuni residenti ma che si è scoperto poi provenisse da una abitazione in cui una massaia - vista l’ora di pranzo - stava tranquillamento cucinando.