Pusher a soli diciassette anni spacciava davanti alla scuola. Arrestato

Pusher a soli 17 anni: sono stati difatti i Baschi Verdi di Cosenza a “pizzicarlo” in flagranza mentre cedeva della droga addirittura davanti all’ingresso di una nota scuola del capoluogo.

Una volta identificato il giovane è stato controllato anche a casa, dove i finanzieri vi hanno ritrovato oltre 20 grammi di hashish, già frazionati in dosi pronte per lo spaccio, e la somma di 580 euro in banconote di piccolo taglio.

Lo stupefacente ed il denaro sono stati ovviamente sequestrati mentre il minorenne, come stabilito dall’Autorità Giudiziaria, è stato associato al Centro di Prima Accoglienza di Catanzaro. Il suo arresto è stato poi convalidato dal Giudice per le indagini preliminari presso il competente Tribunale minorile.

Il 17enne dovrà ora rispondere del reato di spaccio di stupefacenti, condotta aggravata ulteriormente in quanto svolta in prossimità di un complesso scolastico.