Tragico incidente a Montalto, perde la vita un giovane 33enne

Un 33enne ha perso la vito in un incidente stradale avvenuto questa sera nella frazione Parantoro di Montalto Uffugo, nel cosentino.

L’uomo, di origini straniere, era alla guida della sua auto, una Fiat Punto, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo andando ad impattare contro un guardrail.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118, compreso un elisoccorso, ma per il giovane, rimasto bloccato tra le lamiere, non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri per quanto di competenza.

Il 33enne, albanese, viveva da tempo a Montalto dove lavorava per un’azienda del luogo.