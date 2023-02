“Unione è Forza” celebra la Giornata mondiale contro il cancro

Ricorre oggi, 4 febbraio, la Giornata mondiale contro il cancro. L’Associazione di promozione sociale “Unione è Forza” – con sede in via Mediterraneo a Schiavonea di Corigliano Rossano – esprime apprezzamento per aver voluto intitolare, con l’istituzione di questa Giornata, la memoria e l’impegno.

"Il modo migliore - scrive per “Unione è Forza” il presidente Fabio Pistoia - per ricordare gli affetti che il cancro ci ha portato via è, infatti, proprio quello di impegnarsi con coraggio e determinazione affinché sempre più persone possano guarire da questa terribile patologia. La ricerca e la lotta al cancro sono priorità che richiedono impegno, risorse e un’adeguata programmazione.

L’emergenza Covid ha determinato in molti casi difficoltà o impossibilità di effettuare visite diagnostiche e terapie, così come ha portato all’annullamento se non alla sospensione dei programmi di screening: tutto ciò ha fatto salire la soglia di rischio per le neoplasie.

Ora che il Coronavirus vive in una fase non più emergenziale – come ricordato anche dal Ministro della Salute – celebriamo questa Giornata con la consapevolezza che si può e si deve tornare ad intercettare visioni sanitarie dei pazienti oncologici, dando loro risposte che siano adeguate e in tempi congrui. Il Piano oncologico nazionale 2023/2027, recentemente approvato, consentirà di fornire una presa in carico a 360° delle persone affette da malattie neoplastiche tenendo al centro il malato.

“Unione è Forza”, nel continuare a mantenere alta l’attenzione su questo triste fenomeno ed a confrontarsi con istituzioni e mondo della sanità e della ricerca, esprime massima vicinanza a tutti coloro che lottano contro il cancro e alle rispettive famiglie, nonché a quanti, purtroppo, hanno perso persone a loro care a causa di questo male".