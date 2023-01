80 ghiri all’interno di due congelatori, 58enne denunciato per furto aggravato

A Santa Cristina d’Aspromonte, i Carabinieri della Compagnia di Palmi, nell’ambito di controlli finalizzati alla ricerca di armi e munizioni nella zona aspromontana, insieme ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno denunciato un 58enne del posto per furto aggravato.

In particolare, a seguito di un controllo nella sua abitazione e in un'altra proprietà nelle vicinanze, hanno rinvenuto 80 ghiri che erano conservati in due congelatori, suddivisi in buste di cellophane e destinate al consumo alimentare.

Gli esemplari di ghiro (i Glis glis) considerati specie protetta, sono una fauna tipica dell’Aspromonte, spesso oggetto di cattura da parte di bracconieri: la loro carne, ritenuta particolarmente pregiata, è molto spesso usata anche come merce di vendita per il ricavo di notevoli profitti.

Un’attività quella dei militari dell’Arma che mira, ancora una volta, al contrasto di ogni attività tesa a minare la sicurezza della collettività e proteggere il patrimonio comune della fauna selvatica e dell’ambiente.